Миговете, които спират дъха

Снощи Манчестър Юнайтед размаза Милан за ШЛ. На фона на разгромната победа с 4:0, един детайл може би остана незабелязан.

Мачът беше завръщане за Дейвид Бекъм на Олд Трафърд, като сега трябваше да играе от противниковия отбор. Всеки футболист в такава ситуация се притеснява как ще бъде посрещнат от феновете, на които преди е бил любимец.

На пръв поглед Бекъм нямаше какво толкова да се тревожи: по трибуните се виждаха няколко плаката, които го приветстваха с добре дошъл обратно у дома.

Когато влезе в игра през второто полувреме под бурните аплодисменти на публиката, за кратко видяхме едър план на лицето му. Малоумните коментатори на Pro.bg естествено не забелязаха („това е нормално, драги зрители,“ както вероятно биха казали), но в този момент Бекъм едвам сдържаше сълзите си.

Всички, които твърдят, че той е повече манекен отколкото футболист трябва да се замислят дали с позиране е спечелил обичта на публиката в такава голяма степен, че да бъде аплодиран дори когато играе за противниковия отбор. Макар, че моментът отмина незабелязан, съм убеден, че за него той беше един от най-важните в кариерата му.

Пожелавам на всички поне веднъж в живота си да се почувстват така както Бекъм снощи.

Снимка: kenjipunzalan (busy)

