Световно е. Пеят робини. Всъщност не точно робини, а коментатори, които не толкова пеят, колкото ръсят глупости.

Безнадеждно е човек да се опита да изкоментира всяка простотия. Един живот може да не стигне да се покрие само творчеството на Пепи Василев – Петела. Но на това световно една тъпня придобива особена популярност и за нея искам да говоря.

Става дума за идеята, че във футбола всяка грешка се наказва. Чух я вече няколко пъти, по различни поводи и в различни вариации. Понякога някой отбор дебне, за да се въползва от всяка грешка на съперника. Друг път някой футболист не пропуска да накаже всяка грешка на противника. И т.н.

Постоянството, с което Пепи и сие настояват на тази глупост може да означава едно от две неща: или нищо не разбират от футбол, или изобщо не мислят когато говорят. И за двете тези има и други доказателства, така че е трудно да се прецени какъв е случаят.

Истината е, че една от най-характерните черти на футбола е, че не всяка грешка се наказва. Тъкмо заради това не винаги по-добрият побеждава. Ако всяка грешка се наказваше, нямаше да има мачове, които завършват 0:0; нямаше да има драматични пропуски; и спортът нямаше да е толкова емоционален и интересен.

Направо ми идва да декорирам коментаторите в червено и да им подпечатам визите за България, след като вече съм им резервирал билети за дома, ако мога така да се изразя без да ме заплюеш.

Share this: Reddit

Like this: Like Зареждане... Related