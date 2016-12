На Шублера, с гнъс

Миналата седмица на гости ни беше нашият добър приятел и кум Митака. От дума на дума стана въпрос и за световното, и за тъпанарите-коментатори, та Митака ми припомни, че на Петър Василев освен Петела му викат и Шублера, защото винаги преценява с точност до сантиметър разстоянието от топката до вратата.

В последствие многократно бях провокиран да изкрещя по посока на телевизора реплики в духа на „Мълчи ве, тъп Шублер!“ За по-разнообразно и подтикван от Ваня взех да му измислям подходящи имена според отборите, които играеха. Така се роди този списък, който не е съвсем пълен, защото има страни с повтарящи се езици, а и не за всички имах вдъхновение. Някои са по-сполучливи, други – не толкова, но всичките са от сърце. Отвратено сърце.

Бутрус ал-Шублер

Педро Шублерес

Шублериньо

Пиер Н’Шублеру

Петер Шублерсен

Питър Шублър

Пиер Шублери

Ханс-Петер Шублер

Петрос Шублеридис

Пиетро ди Шублероси

Петару Нашублера

Пет Шуб-лер

Пер ван дер Шублер

Педро Василиш да Шублереш

Петар Шублерич

Петер Шублерка

Питър Шублерара

Педро Шублерия

