Поредна срамна страница в бг история

В края на юли край Созопол се случи нещо велико. Нещо, което за пореден път доказа, че силата на българския дух е най-силната сила, че българското културно наследство е най-културното наследство и че гордостта да си българин е най-гордата гордост.

Български археолози изкопаха мощите на Св. Йоан Кръстител.

В други държави, в тези, които завистливо наричаме „белите страни“ или „на запад“, където хората обичат родината си, това би било чествано като национален празник. Ние, по стар български обичай взехме да отричаме. Не било сигурно, че мощите са на Св. Йоан Кръстител, нямало доказателства и т.н.

На всички родоотстъпници, които хулят и отказват да признаят очевидното, искам да припомня фактите.

Намерени са мощи. Не какво да е, а мощи, юроде! Намерени са не къде да е, а край Созопол. На кого другиго биха могли да принадлежат, ако не са на Св. Йоан Кръстител? Предателските ви сърчица удобно пропускат да отбележат, че истинността на находката е потвърдена от самия министър Божидар Димитров. Министър Димитров е прав не само защото е министър и е родом от Созопол, а и поради причини. Как не виждате!?

Още от тракийско време по тези земи са ходели българи. Не ги петнете с невежеството и късогледството си!

