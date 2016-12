По някаква причина напоследък по радиото много често слушам песента на оня, дето посял две праскови и две череши. Не може да не я знаеш. Винаги съм знаел, че мелодията й е заразителна и не излиза от главата дълго, след като човек я чуе, но досега бях останал и с грешното впечатление, че текстът е поетичен и смислен.

Нищо подобно.

Какво ще ми говорите за тлен,

щом този свят от памтивека грешен

ще наследи от мене подир мен

две праскови и две череши?

Аргх! За да бъде един текст поезия е необходимо много повече от това просто да го набухаш с арахизми като тлен, памтивека и подир. А тавтологията (ще наследи от мене подир мен) и труфенето с абсолютно излишни и разводняващи основната теза определения (от памтивека грешен – какво общо има това с аргумента?) са крайно нежелателни в какъвто и да е текст, ако човек иска да бъде правилно разбран.

Най-много ме е яд за това, че вероятно има хора – най-вероятно приятели и роднини – които ще кажат на „поета“ колко е добър и ще го насърчат да продължава да „твори“. Чувствам, че в това има някаква космическа несправедливост.

Peaches and Cherries от *RSF24

Share this: Reddit

Like this: Like Зареждане... Related